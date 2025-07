Misurano la forza del vento nei cruciverba: la soluzione è Anemometri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Misurano la forza del vento' è 'Anemometri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANEMOMETRI

Curiosità e Significato di Anemometri

Hai risolto il cruciverba con Anemometri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Anemometri.

Perché la soluzione è Anemometri? L'anemometro è uno strumento utilizzato per misurare l'intensità del vento, fondamentale in meteorologia e navigazione. Grazie a questa apparecchiatura, si può sapere con precisione quanto forte soffia, aiutando a prevedere il tempo o a garantire la sicurezza in mare e in ambito aeronautico. Conoscere la velocità del vento è essenziale per molte attività quotidiane e professionali.

Come si scrive la soluzione Anemometri

La definizione "Misurano la forza del vento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

