La materia prima per fare l hummus la salsa etnica nei cruciverba: la soluzione è Ceci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La materia prima per fare l hummus la salsa etnica' è 'Ceci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CECI

Curiosità e Significato di Ceci

La soluzione Ceci di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ceci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ceci? I ceci sono legumi molto usati in cucina, ideali per preparare piatti nutrienti e saporiti. Sono gli ingredienti principali dell’hummus, una salsa cremosa e gustosissima tipica del Medio Oriente. Ricchi di proteine e fibre, i ceci rappresentano una scelta sana e versatile per arricchire il tuo menù. Insomma, senza di loro l’hummus non sarebbe lo stesso!

Come si scrive la soluzione Ceci

Hai trovato la definizione "La materia prima per fare l hummus la salsa etnica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

C Como

I Imola

