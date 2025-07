Il lume che il pignolo usa per cercare i difetti nei cruciverba: la soluzione è Lanternino

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il lume che il pignolo usa per cercare i difetti' è 'Lanternino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANTERNINO

Curiosità e Significato di Lanternino

Approfondisci la parola di 10 lettere Lanternino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lanternino? Il lanternino è un piccolo lume portatile, spesso utilizzato per cercare dettagli nascosti o difetti in ambienti bui. È uno strumento pratico che aiuta a illuminare zone difficili da vedere, come crepe o imperfezioni, offrendo una luce mirata e potente. Pensato per chi cerca la perfezione, il lanternino rappresenta un alleato indispensabile per scovare anche il più piccolo dettaglio nascosto.

Come si scrive la soluzione Lanternino

Hai trovato la definizione "Il lume che il pignolo usa per cercare i difetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

