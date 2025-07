Località tedesca sull Elba nei cruciverba: la soluzione è Pirna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Località tedesca sull Elba' è 'Pirna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIRNA

Curiosità e Significato di Pirna

La parola Pirna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pirna.

Perché la soluzione è Pirna? Pirna è una pittoresca cittadina tedesca situata nel cuore della Sassonia, famosa per il suo centro storico ricco di architetture barocche e la vista panoramica sulla valle dell'Elba. Il suo fascino storico e naturale la rende una meta apprezzata per chi cerca un angolo di tranquillità e cultura. Un vero gioiello nascosto che merita di essere scoperto.

Come si scrive la soluzione Pirna

La definizione "Località tedesca sull Elba" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

R Roma

N Napoli

A Ancona

