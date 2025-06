Lo Scusi degli Inglesi nei cruciverba: la soluzione è Sorry

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Scusi degli Inglesi' è 'Sorry'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORRY

Curiosità e Significato di Sorry

La soluzione Sorry di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sorry per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sorry? Sorry è un termine inglese che esprime scuse o pentimento per un'azione compiuta. È usato per chiedere perdono in modo cortese e dimostrare rispetto verso chi si ha di fronte. La parola è molto comune nelle conversazioni quotidiane e rappresenta l'importanza di riconoscere gli errori e mantenere buoni rapporti. In breve, sorry è il modo più semplice per chiedere scusa in inglese.

Come si scrive la soluzione Sorry

Hai davanti la definizione "Lo Scusi degli Inglesi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

R Roma

R Roma

Y Yacht

