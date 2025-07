Lo rischia chi cade in un crepaccio nei cruciverba: la soluzione è Sfracellamento

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo rischia chi cade in un crepaccio' è 'Sfracellamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFRACELLAMENTO

Curiosità e Significato di Sfracellamento

La soluzione Sfracellamento di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sfracellamento per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sfracellamento? SFRACELLAMENTO indica il processo di perdita di coesione e stabilità di una struttura o di una roccia, che si sgretola e si frantuma. È spesso usato in geologia per descrivere le rocce che si sgretolano a causa di agenti atmosferici o terremoti. In senso figurato, può riferirsi a situazioni di deterioramento o crisi. Insomma, un termine che evoca il crollo e la frammentazione.

Come si scrive la soluzione Sfracellamento

Hai trovato la definizione "Lo rischia chi cade in un crepaccio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

F Firenze

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

