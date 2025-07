Liberazione d un pegno nei cruciverba: la soluzione è Riscatto

RISCATTO

Curiosità e Significato di Riscatto

Perché la soluzione è Riscatto? La liberazione d’un pegno si riferisce al processo di restituzione o riscatto di un bene che era stato offerto in garanzia, come ad esempio un gioiello o un oggetto di valore, dopo aver saldato il debito. In parole semplici, è il momento in cui si riacquista la proprietà dell’oggetto precedentemente dato in pegno, segnando la fine dell’accordo e il recupero del bene.

Come si scrive la soluzione Riscatto

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A A I M R C A C P U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PACCIAMATURA" PACCIAMATURA

