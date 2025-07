Le seguono i satelliti nei cruciverba: la soluzione è Orbite

ORBITE

Curiosità e Significato di Orbite

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Orbite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Orbite? Orbite indica il percorso che un corpo celeste, come un satellite, compie intorno a un altro oggetto più grande, come un pianeta o una stella. È il modo in cui i satelliti si muovono nello spazio, seguendo traiettorie precise e circonferenziali. Quindi, quando si parla di satelliti, l'orbite rappresenta il loro cammino stabile e costante nel cielo, fondamentale per le comunicazioni e le osservazioni spaziali.

Come si scrive la soluzione Orbite

Stai cercando la risposta alla definizione "Le seguono i satelliti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R O N V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROVINE" ROVINE

