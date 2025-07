Le portano meno donne d una volta nei cruciverba: la soluzione è Gonne

GONNE

Curiosità e Significato di Gonne

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gonne più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gonne.

Perché la soluzione è Gonne? Gonne è il plurale di gonna, un capo d'abbigliamento femminile che copre la vita e le gambe. Anticamente simbolo di eleganza e libertà, oggi rappresenta anche uno stile versatile e di moda. La frase giocosa suggerisce che ci sono meno donne (gonne) rispetto al passato, sottolineando come le mode cambino nel tempo. Un piccolo gioco di parole che invita a riflettere sulla moda e sulle trasformazioni sociali.

Come si scrive la soluzione Gonne

Hai trovato la definizione "Le portano meno donne d una volta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

O Otranto

N Napoli

N Napoli

E Empoli

