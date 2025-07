Le cinghie da indossare che reggono lo zaino nei cruciverba: la soluzione è Spallacci

SPALLACCI

Curiosità e Significato di Spallacci

La soluzione Spallacci di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spallacci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spallacci? Le spallacci sono le cinghie che si indossano sulle spalle per sostenere e trasportare uno zaino o un borsone. Sono fondamentali per distribuire il peso in modo equilibrato, garantendo comfort e sicurezza durante il movimento. Scegliere spallacci ben imbottiti e regolabili aiuta a prevenire fastidi e dolori, rendendo più piacevole ogni avventura o attività quotidiana.

Come si scrive la soluzione Spallacci

La definizione "Le cinghie da indossare che reggono lo zaino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

