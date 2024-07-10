Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa

Sara Verdi | 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa' è 'Paggetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGGETTO

Perché la soluzione è Paggetto? Il paggetto è un bambino che accompagna la sposa durante la cerimonia, spesso reggendo lo strascico del suo abito. Questo ruolo simbolico evidenzia l’innocenza e la purezza del bambino, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e di tradizione. Il suo compito principale è di aiutare la sposa nel cammino verso l’altare, mantenendo il ritmo e la grazia dell’evento. La presenza del paggetto arricchisce il momento con un tocco di dolcezza e di magia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Paggetto

In presenza della definizione "Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa" conferma che la soluzione 'Paggetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Paggetto

P Padova
A Ancona
G Genova
G Genova
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei bambini che reggono lo strascico della sposa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paggetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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