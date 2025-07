Le bacchette di legno che dondolano nelle gabbie nei cruciverba: la soluzione è Posatoi

Home / Soluzioni Cruciverba / Le bacchette di legno che dondolano nelle gabbie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le bacchette di legno che dondolano nelle gabbie' è 'Posatoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSATOI

Curiosità e Significato di Posatoi

Approfondisci la parola di 7 lettere Posatoi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Posatoi? Posatoi sono strutture, spesso di legno o altro materiale, usate per sostenere e mettere in posa animali come uccelli o cavalli, facilitandone l'alimentazione o la cura. Immagina delle bacchette di legno che si muovono lentamente nelle gabbie: sono appunto i posatoi, punti di appoggio che rendono più semplice l'interazione tra animale e curatore, migliorando il benessere degli ospiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Legno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaCabina di legno per i bagnantiLegno nero lucente e pesanteMosaico di legno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Posatoi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le bacchette di legno che dondolano nelle gabbie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S A R I O P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPARTITO" SPARTITO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.