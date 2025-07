Lavora rimettendo a posto quadri nei cruciverba: la soluzione è Restauratore

RESTAURATORE

Curiosità e Significato di Restauratore

Perché la soluzione è Restauratore? Un restauratore è un esperto che si occupa di riportare a nuova vita opere d’arte, quadri e manufatti storici. Con abilità e attenzione ai dettagli, interviene per pulire, riparare e conservare capolavori, preservando il loro valore artistico e storico. Essenzialmente, è chi si dedica a mettere in ordine e valorizzare i tesori del passato, assicurandone la longevità per le future generazioni.

Come si scrive la soluzione Restauratore

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

