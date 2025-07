La vasca nella quale viene dissetato il bestiame nei cruciverba: la soluzione è Abbeveratoio

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La vasca nella quale viene dissetato il bestiame' è 'Abbeveratoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBEVERATOIO

Curiosità e Significato di Abbeveratoio

Perché la soluzione è Abbeveratoio? L'abbveratoio è una struttura, di solito in pietra o metallo, utilizzata per dissetare animali come bovini, cavalli e pecore. È un luogo appositamente progettato per fornire acqua fresca e pulita ai bestiami, garantendo il loro benessere. Pensato per essere funzionale e duraturo, l'abbveratoio rappresenta un elemento essenziale nelle stalle e nelle aree rurali, contribuendo alla cura degli animali e alla loro salute.

Come si scrive la soluzione Abbeveratoio

Hai davanti la definizione "La vasca nella quale viene dissetato il bestiame" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

