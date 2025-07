La si tira per vivere nei cruciverba: la soluzione è Carretta

CARRETTA

Curiosità e Significato di Carretta

Perché la soluzione è Carretta? Carretta è un termine che indica una piccola carriola o un carretto, spesso usato per trasportare merci o materiali pesanti. La frase La si tira per vivere suggerisce che si spinge o si tira costantemente, come una carretta che si muove grazie alla forza umana. In sostanza, rappresenta il lavoro duro e la fatica quotidiana di chi si dà da fare per sbarcare il lunario.

Come si scrive la soluzione Carretta

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

