RICETTA

Curiosità e Significato di Ricetta

Perché la soluzione è Ricetta? La parola ricetta indica il documento scritto dal medico che autorizza l’acquisto di farmaci o consiglia trattamenti. È un'istruzione ufficiale e indispensabile per ottenere medicinali presso la farmacia, garantendo sicurezza e corretta cura. Senza una ricetta, molte medicine non possono essere acquistate legalmente. È uno strumento fondamentale per la salute e il benessere di tutti.

Come si scrive la soluzione Ricetta

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

