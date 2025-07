La fa ai box l auto da corsa nei cruciverba: la soluzione è Sosta

SOSTA

Curiosità e Significato di Sosta

Approfondisci la parola di 5 lettere Sosta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sosta? La parola sosta indica il momento in cui un'auto da corsa si ferma nei box per le operazioni di manutenzione, cambio gomme o rifornimento. È un'attività fondamentale per preparare la vettura alle fasi successive della gara, garantendo prestazioni ottimali. La sosta, quindi, rappresenta un momento strategico che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Come si scrive la soluzione Sosta

Hai davanti la definizione "La fa ai box l auto da corsa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

