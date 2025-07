La città della paella nei cruciverba: la soluzione è Valencia

VALENCIA

Curiosità e Significato di Valencia

La soluzione Valencia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Valencia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Valencia? Valencia è la città spagnola famosa per la sua tradizione culinaria, in particolare per la paella, un piatto simbolo della regione. Conosciuta anche per le sue spiagge e il suo ricco patrimonio storico, Valencia rappresenta un mix di cultura e gastronomia, rendendola una meta imperdibile per chi vuole scoprire i sapori autentici della Spagna. È la capitale di questa deliziosa esperienza culinaria.

Come si scrive la soluzione Valencia

La definizione "La città della paella" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

