Indifeso e privo della possibilità di combattere nei cruciverba: la soluzione è Inerme

Home / Soluzioni Cruciverba / Indifeso e privo della possibilità di combattere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Indifeso e privo della possibilità di combattere' è 'Inerme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INERME

Curiosità e Significato di Inerme

Hai risolto il cruciverba con Inerme? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Inerme.

Perché la soluzione è Inerme? Inerme descrive una condizione di totale impotenza o incapacità di reagire, spesso a causa di vulnerabilità o mancanza di forza. È usato per indicare qualcuno o qualcosa che si trova senza mezzi per difendersi o affrontare una situazione. Questa parola sottolinea una condizione di debolezza o fragilità, lasciando chi ne è coinvolto senza strumenti per proteggersi. È un termine che evoca sensazioni di indifesa e vulnerabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Privo di capacitàLasciare indifesoLe depone chi smette di combattereDisarmato indifesoPrivo di scopo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inerme

Se ti sei imbattuto nella definizione "Indifeso e privo della possibilità di combattere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A A T E S E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESAGERATA" ESAGERATA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.