La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In botanica, appartiene al genere Rheum' è 'Rabarbaro'.

RABARBARO

Curiosità e Significato di Rabarbaro

La soluzione Rabarbaro di 9 lettere

Perché la soluzione è Rabarbaro? Il rabarbaro è una pianta erbacea perenne, appartenente al genere Rheum, nota soprattutto per le sue grandi foglie e gli steli croccanti e colorati, spesso utilizzati in cucina per preparare dolci e marmellate. Originario dell’Asia, è apprezzato anche per le sue proprietà benefiche e il suo sapore acidulo. È un ingrediente versatile che aggiunge un tocco di freschezza a molte ricette.

Come si scrive la soluzione Rabarbaro

Se ti sei imbattuto nella definizione "In botanica, appartiene al genere Rheum", qui trovi la risposta giusta

R Roma

A Ancona

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

A Ancona

R Roma

O Otranto

