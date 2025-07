Impediscono di parcheggiare sui marciapiedi nei cruciverba: la soluzione è Dissuasori Di Sosta

DISSUASORI DI SOSTA

Curiosità e Significato di Dissuasori Di Sosta

Perché la soluzione è Dissuasori Di Sosta? I dissuasori di sosta sono dispositivi o strutture installate lungo i marciapiedi per evitare che le auto parcheggino in modo irregolare, garantendo sicurezza e agevolezza ai pedoni. Possono essere barriere, paletti o altri sistemi che ostacolano il parcheggio indesiderato, contribuendo a mantenere gli spazi pubblici più ordinati e accessibili per tutti.

Come si scrive la soluzione Dissuasori Di Sosta

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

U Udine

A Ancona

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

