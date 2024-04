La Soluzione ♚ Chiusino da marciapiedi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Chiusino da marciapiedi. TOMBINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Chiusino da marciapiedi: Il tombino è quell'opera idraulica che ha come scopo quello di permettere ad un corso d'acqua di attraversare una strada o una città oppure di permettere alla fognatura nera di attraversare un corso d'acqua in cui questa non può scaricare. Il termine deriva da tomba. Popolarmente è invalso l'uso di chiamare "tombino" il coperchio che chiude i pozzetti disposti lungo le strade, il cui nome tecnico è in realtà chiusino. Altre Definizioni con tombino; chiusino; marciapiedi; Un chiusino sulla via; Un chiusino lungo il marciapiede; I marciapiedi coperti di Bologna; Si consuma per lo più sui marciapiedi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Chiusino da marciapiedi

TOMBINO

T

O

M

B

I

N

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Chiusino da marciapiedi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.