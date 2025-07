Il soldato con lo stendardo nei cruciverba: la soluzione è Portainsegna

PORTAINSEGNA

Curiosità e Significato di Portainsegna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Portainsegna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Portainsegna? Portainsegna è un termine composto che combina porta e insegna, indicando un oggetto o persona che sostiene o mostra un'insegna. Si riferisce a chi tiene in mano uno stendardo o una bandiera, spesso in contesti militari o cerimoniosi, per rappresentare un gruppo o un'unità. È un simbolo di identità e orgoglio, fondamentale nelle occasioni ufficiali o celebrative.

Come si scrive la soluzione Portainsegna

Hai trovato la definizione "Il soldato con lo stendardo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

I Imola

N Napoli

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

