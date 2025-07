Il polmone verde di Manhattan nei cruciverba: la soluzione è Central Park

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il polmone verde di Manhattan' è 'Central Park'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Curiosità e Significato di Central Park

Perché la soluzione è Central Park? Il polmone verde di Manhattan è un modo poetico per descrivere Central Park, il grande spazio naturale situato nel cuore di New York. Questo parco rappresenta un'oasi di natura e relax tra grattacieli e frenesia urbana, offrendo aria fresca e spazi verdi ai cittadini e ai visitatori. Un vero e proprio polmone che dà vita alla città, simbolo di equilibrio tra natura e urbanizzazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L esteso polmone verde nel distretto di ManhattanRegione e polmone verde sudamericanoPolmone verde in cittàFu detto il Conte VerdeÈ nella parte settentrionale di Manhattan

