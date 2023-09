Polmone verde in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polmone verde in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PARCO

Significato/Curiosita : Polmone verde in citta

Stradale di tutta la florida. parco statale hugh taylor birch: è il polmone verde della città, al cui interno il terramar visitor center illustra la fauna tipica... parco naturale – area naturale protetta ampio giardino – spesso ad uso pubblico parco cittadino (chiamato anche parco civico, parco urbano, parco pubblico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Polmone verde in città : polmone; verde; città; La membrana che avvolge il polmone ; Regione e polmone verde sudamericano; Il polmone verde ai piedi del monte Pellegrino; Un infossatura del polmone ; La parte superiore del polmone ; Pasta verde per il sushi; Il dito che gli esperti di giardinaggio hanno verde ; Ammanta di verde i muri; La sfortuna al tavolo verde ; Siedono al tavolo verde ; Possono bloccare le città ; La città brasiliana del più famoso Carnevale; La città dei famosi Sassi; Storica città dell Olanda; La città dell Arsenal;

