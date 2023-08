Un gruppo di isole nello stretto di Taiwan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di isole nello stretto di Taiwan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PESCADORES

Significato/Curiosita : Un gruppo di isole nello stretto di taiwan

Repubblica di cina, ampiamente conosciuto in occidente come "taiwan". la rdc, che assunse il controllo di taiwan (comprese le penghu e altre isole vicine)... Le isole penghu (t, pénghú qúndaop, p'eng-hu ch'ün-taow), o isole pescadores ([pk'ðo], dal portoghese "pescatori"), sono un arcipelago al largo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

