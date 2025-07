I Pumpkins del rock ing nei cruciverba: la soluzione è Smashing

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Pumpkins del rock ing' è 'Smashing'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMASHING

Curiosità e Significato di Smashing

Hai risolto il cruciverba con Smashing? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Smashing.

Perché la soluzione è Smashing? Smashing significa qualcosa di eccezionale, fantastico o molto riuscito. Deriva dall'inglese e viene spesso usato per descrivere successi o esperienze positive che lasciano un'impressione forte. È un termine energico e coinvolgente, perfetto per esprimere entusiasmo. Insomma, quando qualcosa è smashing, vuol dire che è semplicemente straordinario e da non perdere!

Come si scrive la soluzione Smashing

Se "I Pumpkins del rock ing" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

M Milano

A Ancona

S Savona

H Hotel

I Imola

N Napoli

G Genova

