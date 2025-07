I pittori come Segantini e Previati nei cruciverba: la soluzione è Divisionisti

DIVISIONISTI

Curiosità e Significato di Divisionisti

Perché la soluzione è Divisionisti? I Divisionisti sono artisti italiani, come Segantini e Previati, che negli anni '10 del Novecento hanno rivoluzionato la pittura usando il divisionismo. Questa tecnica consiste nel staccare i colori in piccoli punti o pennellate separate, creando effetti di luminosità e profondità sorprendenti. Un modo innovativo di esprimere emozioni e atmosfere sulla tela, che segnò un'importante svolta nel panorama artistico dell'epoca.

Come si scrive la soluzione Divisionisti

La definizione "I pittori come Segantini e Previati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

