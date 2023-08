Pittori di stile affettato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pittori di stile affettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MANIERISTI

Significato/Curiosità : Pittori di stile affettato

I manieristi furono pittori che operarono nell'Europa del XVI secolo, creando opere caratterizzate da uno stile affettato, elaborato e spesso eccentrico. Questo movimento artistico si sviluppò come reazione all'equilibrio e alla chiarezza del Rinascimento, sperimentando prospettive distorte, colori audaci e forme artistiche complesse. I manieristi cercavano l'originalità esagerando l'emozione e il movimento nelle loro opere. Artisti come Michelangelo Merisi da Caravaggio e El Greco furono influenti in questo periodo. Nonostante la critica iniziale, i manieristi hanno contribuito a plasmare l'arte successiva, anticipando aspetti dell'arte barocca e rafforzando la connessione tra espressione personale e creazione artistica.

