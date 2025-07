I concittadini di Giovanni Allevi nei cruciverba: la soluzione è Ascolani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I concittadini di Giovanni Allevi' è 'Ascolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCOLANI

Curiosità e Significato di Ascolani

La parola Ascolani è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ascolani.

Perché la soluzione è Ascolani? Ascolani sono i cittadini di Ascoli Piceno, città italiana ricca di storia e cultura. Il termine indica gli abitanti di questo affascinante centro marchigiano, noto per il suo patrimonio artistico e paesaggistico. Conoscere gli ascolani significa immergersi in una comunità orgogliosa delle proprie tradizioni e della propria identità, rendendo ancora più speciale il legame con il territorio.

Come si scrive la soluzione Ascolani

Stai cercando la risposta alla definizione "I concittadini di Giovanni Allevi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

