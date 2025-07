I ceffi di don Rodrigo nei cruciverba: la soluzione è Bravi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I ceffi di don Rodrigo' è 'Bravi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAVI

Curiosità e Significato di Bravi

Perché la soluzione è Bravi? Bravi è un termine italiano che esprime apprezzamento e ammirazione per il successo o le capacità di qualcuno. Usato spesso per congratularsi, indica che si riconosce il merito di un risultato o di un comportamento positivo. Quindi, quando ti dicono bravi, ti stanno complimentando per aver fatto qualcosa di bene o di intelligente, come nel caso delle ceffi di Don Rodrigo.

Come si scrive la soluzione Bravi

Stai cercando la risposta alla definizione "I ceffi di don Rodrigo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

