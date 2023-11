La definizione e la soluzione di: Il capo dei bravi di don Rodrigo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRISO

Significato/Curiosita : Il capo dei bravi di don rodrigo

Durante il rapimento di lucia mondella affinché le ricerche si svolgessero a bergamo. griso è il capo dei bravi al servizio di don rodrigo, dal quale ha piena... Durante il rapimentolucia mondella affinché le ricerche si svolgessero a bergamo. griso èal servizio, dal quale ha piena... Il Griso è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

