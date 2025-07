Fornisce un olio alimentare nei cruciverba: la soluzione è Soia

SOIA

Curiosità e Significato di Soia

Perché la soluzione è Soia? La parola soia si riferisce a un legume molto usato in cucina, noto anche per i suoi derivati come l’olio alimentare. Questo olio, ottenuto dai semi di soia, è apprezzato per le sue qualità nutrizionali e il suo sapore leggero. Viene spesso impiegato nella preparazione di piatti salutari e alimenti industriali, contribuendo a rendere la cucina più sana e versatile.

Come si scrive la soluzione Soia

Stai cercando la risposta alla definizione "Fornisce un olio alimentare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

I Imola

A Ancona

