La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fatto di noce o d acero' è 'Ligneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIGNEO

Curiosità e Significato di Ligneo

La parola Ligneo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ligneo.

Perché la soluzione è Ligneo? Ligneo si riferisce a qualcosa fatto di legno, come il noce o l'acero, materiali naturali e resistenti. È un termine che indica tutto ciò che deriva da alberi e viene lavorato per creare oggetti, mobili o dettagli decorativi. La parola richiama l'eleganza e la solidità del legno, un materiale sempre apprezzato per la sua versatilità e bellezza naturale.

Come si scrive la soluzione Ligneo

Non riesci a risolvere la definizione "Fatto di noce o d acero"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

G Genova

N Napoli

E Empoli

O Otranto

