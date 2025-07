Esegue delicatissimi trapianti nei cruciverba: la soluzione è Cardiochirurgo

CARDIOCHIRURGO

Curiosità e Significato di Cardiochirurgo

Perché la soluzione è Cardiochirurgo? Un cardiotorurgo è un medico specializzato in interventi chirurgici al cuore e ai grandi vasi sanguigni. Si occupa di operazioni delicate come trapianti di cuore, bypass e riparazioni di valvole, spesso salvando vite umane con grande precisione e competenza. La sua abilità permette di affrontare procedure complessi, che richiedono grande esperienza e sensibilità, per ridare il sorriso a chi soffre di patologie cardiache.

Come si scrive la soluzione Cardiochirurgo

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

O Otranto

C Como

H Hotel

I Imola

R Roma

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I O C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROCI" PROCI

