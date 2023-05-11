Si esegue sull attenti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si esegue sull attenti' è 'Presentatarm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRESENTATARM

Perchè la soluzione è Presentatarm? Presentatarm si esegue con attenzione, ascoltando attentamente ogni dettaglio. È un modo per mostrare rispetto e cura nei confronti di chi parla, garantendo che ogni parola venga compresa e apprezzata. La concentrazione è fondamentale per cogliere ogni sfumatura del messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si esegue sull attenti
  • Risposta: PRESENTATARM
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PETM
  • Inizia con: P
  • Finisce con: M
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Si esegue sull attenti: risposta da 12 lettere

In presenza della definizione "Si esegue sull attenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Presentatarm. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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