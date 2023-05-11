Si esegue sull attenti

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si esegue sull attenti' è 'Presentatarm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E S E N T A T A R M

Perchè la soluzione è Presentatarm? Presentatarm si esegue con attenzione, ascoltando attentamente ogni dettaglio. È un modo per mostrare rispetto e cura nei confronti di chi parla, garantendo che ogni parola venga compresa e apprezzata. La concentrazione è fondamentale per cogliere ogni sfumatura del messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si esegue sull attenti

Si esegue sull attenti Risposta: PRESENTATARM

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 4

4 Consonanti: 8

8 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P E T M

Inizia con: P

P Finisce con: M

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Si esegue sull attenti: risposta da 12 lettere

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