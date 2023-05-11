Si esegue sull attenti
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si esegue sull attenti' è 'Presentatarm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Presentatarm? Presentatarm si esegue con attenzione, ascoltando attentamente ogni dettaglio. È un modo per mostrare rispetto e cura nei confronti di chi parla, garantendo che ogni parola venga compresa e apprezzata. La concentrazione è fondamentale per cogliere ogni sfumatura del messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si esegue sull attenti
- Risposta: PRESENTATARM
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 4
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PETM
- Inizia con: P
- Finisce con: M
Si esegue sull attenti: risposta da 12 lettere
In presenza della definizione "Si esegue sull attenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Presentatarm. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.