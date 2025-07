Erba simile all origano nei cruciverba: la soluzione è Maggiorana

Home / Soluzioni Cruciverba / Erba simile all origano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Erba simile all origano' è 'Maggiorana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGGIORANA

Curiosità e Significato di Maggiorana

Vuoi sapere di più su Maggiorana? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Maggiorana.

Perché la soluzione è Maggiorana? La maggiorana è un'erba aromatica simile all'origano, molto usata in cucina per insaporire piatti di carne, verdure e salse. Con il suo aroma dolce e delicato, arricchisce le ricette con note speziate e fresche. Pianta facile da coltivare, dona ai tuoi piatti un tocco autentico e profumato, rendendo ogni preparazione più gustosa e invitante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spezia simile all origanoUn erba nella grappaÈ simile alla tellinaFavoloso animale simile a un cavalloErba per l insalata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Maggiorana

La definizione "Erba simile all origano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A L U G P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALLUP" GALLUP

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.