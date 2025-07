Elemento con simbolo K nei cruciverba: la soluzione è Potassio

POTASSIO

Curiosità e Significato di Potassio

La parola Potassio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Potassio.

Perché la soluzione è Potassio? Il potassio è un elemento chimico con simbolo K, fondamentale per il nostro organismo. Si trova in frutta, verdura e molte piante, aiutando a regolare l'equilibrio idrico e i segnali nervosi. Essenziale per mantenere cuore, muscoli e nervi sani, il potassio gioca un ruolo chiave nel benessere quotidiano. Un alleato naturale per la salute, senza dubbio.

Come si scrive la soluzione Potassio

Se "Elemento con simbolo K" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

