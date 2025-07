Elemento con simbolo S nei cruciverba: la soluzione è Zolfo

ZOLFO

Curiosità e Significato di Zolfo

Approfondisci la parola di 5 lettere Zolfo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zolfo? Il zolfo è un elemento chimico con simbolo S, fondamentale per la vita e presente in molti composti naturali. Si trova in natura sotto forma di minerali ed è utilizzato in numerosi settori, dalla farmaceutica all’industria chimica. Con il suo caratteristico odore pungente e proprietà uniche, il zolfo svolge un ruolo importante in processi biologici e industriali, rendendolo un elemento di grande interesse.

Come si scrive la soluzione Zolfo

Stai cercando la risposta alla definizione "Elemento con simbolo S"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Z Zara

O Otranto

L Livorno

F Firenze

O Otranto

