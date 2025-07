Degenerano in incubi nei cruciverba: la soluzione è Sogni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Degenerano in incubi' è 'Sogni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOGNI

Curiosità e Significato di Sogni

La parola Sogni è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sogni.

Perché la soluzione è Sogni? I sogni sono esperienze oniriche che avvengono durante il sonno, spesso pieni di immagini, emozioni e storie immaginarie. Possono essere piacevoli o spaventosi, e spesso riflettono pensieri, desideri o paure nascosti nella mente. Sono un modo affascinante attraverso cui il nostro cervello elabora le esperienze quotidiane. Conoscere i sogni aiuta a comprendere meglio se stessi e il proprio subconscio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Degenerano in angosceI sogni che sono incubiCambiano gli indugi in incubiFine di incubiMutano nubi in incubi

Come si scrive la soluzione Sogni

Hai trovato la definizione "Degenerano in incubi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

G Genova

N Napoli

I Imola

