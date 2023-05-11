Degenerano in angosce

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Degenerano in angosce' è 'Ansie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANSIE

Perchè la soluzione è Ansie? L'ansia può trasformarsi in angosce intense, facendoci sentire sopraffatti e insicuri. Quando questa emozione si intensifica, ci impedisce di vivere serenamente, creando un ciclo difficile da interrompere. È un sentimento che spesso si insinua senza preavviso, alterando il nostro equilibrio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Degenerano in angosce
  • Risposta: ANSIE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ASE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E
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Degenerano in angosce: risposta da 5 lettere

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