Degenerano in angosce
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Degenerano in angosce' è 'Ansie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ansie? L'ansia può trasformarsi in angosce intense, facendoci sentire sopraffatti e insicuri. Quando questa emozione si intensifica, ci impedisce di vivere serenamente, creando un ciclo difficile da interrompere. È un sentimento che spesso si insinua senza preavviso, alterando il nostro equilibrio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Degenerano in angosce
- Risposta: ANSIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ASE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Degenerano in angosce: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Degenerano in angosce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ansie. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.