Degenerano in angosce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Degenerano in angosce' è 'Ansie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N S I E

Perchè la soluzione è Ansie? L'ansia può trasformarsi in angosce intense, facendoci sentire sopraffatti e insicuri. Quando questa emozione si intensifica, ci impedisce di vivere serenamente, creando un ciclo difficile da interrompere. È un sentimento che spesso si insinua senza preavviso, alterando il nostro equilibrio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Degenerano in angosce

Degenerano in angosce Risposta: ANSIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A S E

Inizia con: A

A Finisce con: E

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Degenerano in angosce: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Degenerano in angosce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ansie. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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