Il cric usato dall automobilista nei cruciverba: la soluzione è Martinetto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il cric usato dall automobilista' è 'Martinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTINETTO

Curiosità e Significato di Martinetto

Vuoi sapere di più su Martinetto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Martinetto.

Perché la soluzione è Martinetto? Il martinetto è uno strumento usato dall'automobilista per sollevare l'auto, facilitando interventi come la sostituzione di una ruota o la manutenzione. È un attrezzo compatto e robusto, spesso azionato manualmente, che permette di sollevare il veicolo in modo sicuro e stabile. Essenziale nel kit di ogni automobilista, il martinetto rende più semplice e sicuro il lavoro sotto l'auto.

Come si scrive la soluzione Martinetto

Hai trovato la definizione "Il cric usato dall automobilista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O E M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORME" NORME

