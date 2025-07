Così è un assegno... fasullo nei cruciverba: la soluzione è Scoperto

SCOPERTO

Curiosità e Significato di Scoperto

Perché la soluzione è Scoperto? Scoperto indica la situazione in cui un conto corrente bancario ha un saldo negativo, ovvero si è speso oltre i fondi disponibili. In parole semplici, significa che si è in rosso. È come ricevere un assegno falso, che non ha copertura: bisogna fare attenzione perché può portare a multe o altre conseguenze. Quando si parla di finanza, il termine è fondamentale per capire lo stato del proprio denaro.

Come si scrive la soluzione Scoperto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è un assegno... fasullo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

