La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città sacra dei Sikh' è 'Amritsar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMRITSAR

Curiosità e Significato di Amritsar

La parola Amritsar è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Amritsar.

Perché la soluzione è Amritsar? Amritsar è una città sacra in India, cuore spirituale dei Sikh, famosa per il Tempio d’Oro, simbolo di pace e devozione. Il nome deriva da “Amrit” (nettare) e “Sar” (stagno), rappresentando un luogo di purezza e spiritualità. Ogni anno, milioni di pellegrini visitano questa città per trovare ispirazione e serenità nel loro cammino di fede.

Come si scrive la soluzione Amritsar

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città sacra dei Sikh", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

R Roma

I Imola

T Torino

S Savona

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C N V I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICINE" VICINE

