Circondare di mura nei cruciverba: la soluzione è Cintare

Home / Soluzioni Cruciverba / Circondare di mura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Circondare di mura' è 'Cintare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINTARE

Curiosità e Significato di Cintare

Hai risolto il cruciverba con Cintare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cintare.

Perché la soluzione è Cintare? Cintare significa circondare o racchiudere qualcosa con una sorta di barriera, come mura o altri confini. È un termine che suggerisce l'atto di delimitare uno spazio, proteggendolo o definendone i limiti. In origine, si usava spesso in contesti di fortificazioni o recinzioni, ma può essere applicato anche a situazioni più astratte di delimitazione. È un verbo ricco di sfumature legate alla protezione e alla definizione degli spazi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Diede inizio alla costruzione delle mura imperiali di RomaAbbattere le mura di una cittàCentro del Frusinate con mura ciclopichePiccola apertura nelle mura a scopo controffensivoCentro del Frusinate dalle mura ciclopiche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cintare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Circondare di mura", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I C T C N E H O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COTECHINO" COTECHINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.