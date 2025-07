Ci sono quelle da neve... e di Sant Antonio nei cruciverba: la soluzione è Catene

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci sono quelle da neve... e di Sant Antonio' è 'Catene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATENE

Curiosità e Significato di Catene

Approfondisci la parola di 6 lettere Catene: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Catene? Le catene sono dispositivi metallici che si applicano alle ruote delle auto per migliorare l’aderenza sulla neve o sul ghiaccio, rendendo la guida più sicura in inverno. Il nome deriva dalla loro forma a maglie collegabili, simile a una catena. Sono indispensabili per affrontare strade scivolose e garantire maggiore stabilità durante i mesi freddi. Un accessorio essenziale per chi vive in zone nevose.

Come si scrive la soluzione Catene

Hai davanti la definizione "Ci sono quelle da neve... e di Sant Antonio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

