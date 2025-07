Che riguarda l intero pianeta nei cruciverba: la soluzione è Mondiale

Home / Soluzioni Cruciverba / Che riguarda l intero pianeta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che riguarda l intero pianeta' è 'Mondiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONDIALE

Curiosità e Significato di Mondiale

Vuoi sapere di più su Mondiale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mondiale.

Perché la soluzione è Mondiale? Mon­diale indica tutto ciò che riguarda l'intero pianeta Terra, coinvolgendo molte nazioni o aree geografiche. È un termine spesso usato per descrivere eventi, problemi o fenomeni che interessano tutto il mondo, come il calcio mondiale o i cambiamenti climatici mondiali. In sostanza, si riferisce a qualcosa che coinvolge l'intera comunità globale, superando i confini nazionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contagio che riguarda l intero pianetaChe riguarda il mondo interoQuello regolatore riguarda una cittàLa branca della geometria che riguarda il cerchioUn flusso che riguarda molti animali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mondiale

Non riesci a risolvere la definizione "Che riguarda l intero pianeta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O R G U D Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UZGOROD" UZGOROD

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.