La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cani... d incerta genealogia' è 'Bastardi'.

BASTARDI

Curiosità e Significato di Bastardi

La soluzione Bastardi di 8 lettere

Perché la soluzione è Bastardi? Bastardi indica persone di genealogia incerta o senza una discendenza riconosciuta, spesso usato in modo figurato per descrivere qualcuno considerato senza radici o origini certe. Il termine ha origini storiche e può assumere sfumature offensive, ma anche un tono più scherzoso o informale tra amici. In ogni caso, riflette l’idea di mancanza di stabilità o tradizione familiare.

Come si scrive la soluzione Bastardi

Hai trovato la definizione "Cani... d incerta genealogia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

