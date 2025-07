Bibite asprigne nei cruciverba: la soluzione è Limonate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bibite asprigne' è 'Limonate'.

LIMONATE

Curiosità e Significato di Limonate

Approfondisci la parola di 8 lettere Limonate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Limonate? Le bibite asprigne sono bevande frizzanti dal sapore agrumato, come limonate e aranciate. Sono perfette per rinfrescarsi nelle giornate calde e portano un tocco di freschezza e allegria a ogni momento. La parola corretta, quindi, è limonate, un classico intramontabile che unisce gusto e allegria in ogni sorso.

Come si scrive la soluzione Limonate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bibite asprigne", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

