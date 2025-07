Attrezzo dentato del giardiniere nei cruciverba: la soluzione è Rastrello

RASTRELLO

Curiosità e Significato di Rastrello

Perché la soluzione è Rastrello? Il termine rastrello indica uno strumento dentato usato dal giardiniere per smuovere, livellare e raccogliere foglie o detriti dal terreno. Grazie ai suoi denti metallici, permette di lavorare con precisione e facilità nel giardinaggio. È un alleato indispensabile per mantenere il prato in ordine e prepararlo per le stagioni successive. Un attrezzo semplice ma fondamentale per chi ama curare il verde.

Come si scrive la soluzione Rastrello

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

